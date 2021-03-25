РИАМО - 25 мар. Прокуратура столицы инициировала проверку после причинения 12-летнему мальчику телесных повреждений, в ребенка случайно выстрелил отец из травматического пистолета, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в квартире жилого дома, расположенного по улице Перовской.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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