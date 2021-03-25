РИАМО - 25 мар. Рабочие в этом году построят около 260 км новых тротуаров вдоль дорог регионального значения, устройство выполнят более чем на 470 участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Работы по устройству 260 км новых тротуаров запланированы в 42 муниципальных образованиях Подмосковья. Наибольший объем будет выполнен в округе Истра, где обустроят более 20 км тротуаров, в Раменском построят порядка 17 км, в Егорьевске и Дмитрове – по 13 км», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новые тротуары вдоль 166 региональных дорог будут обустроены преимущественно в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения, это позволит повысить безопасность и сократить число случаев гибели пешеходов от наезда автотранспорта. Все работы планируют выполнить до октября.

В рамках работ будут выполнены установка бортового камня, устройство слоя из песка, устройство слоя из щебня и устройство асфальтобетонного покрытия.

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