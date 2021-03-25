РИАМО - 25 мар. Чертановский суд отложил на 26 марта оглашение решения по аресту Магомеда Манилова, подозреваемого в избиении бойца ММА Расула Мирзаева, сообщает «Вечерняя Москва».

Манилов задержан до 28 марта. Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 26 марта.

«Об отложении ходатайствовал адвокат подозреваемого, чтобы собрать характеризующий материал», - говорится в сообщении.

ЧП произошло ночью 31 декабря 2016 года. На спортсмена напали трое неизвестных. Его жестоко избили бойца цепью и бейсбольной битой. После избиения боец попал в больницу.