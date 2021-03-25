РИАМО - 25 мар. Впервые в рамках форума-выставки «Госзаказ» специалисты обсудят вопросы, касающиеся эффективного вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот на торгах, лучшие практики реализации недвижимости на торгах представит Московская область, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Круглый стол на эту тему пройдет в завершающий день XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» 26 марта. На нем расскажут о централизации земельно-имущественных торгов муниципалитетов, проблемах планирования земельно-имущественных торгов, опыте перевода торгов в электронную форму.

«Подмосковье - пилотный регион по переводу земельно-имущественных торгов в цифровой формат. Сейчас, пройдя путь внедрениях в регионе электронных имущественных торгов, мы имеем следующие результаты: в среднем в 2,5 раза выросла итоговая цена на объект торгов, а число участников аукционов возросло в 2 раза», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Она отметила, что в борьбе за отдельные лоты конкуренция достигает 70 человек, а стоимость объектов может превысить стартовую в десятки раз.

«Такой опыт цифровизации, безусловно, можно считать успешным. И мы готовы делиться им на практике», - подчеркнула Волкова.

Также вместе с представителями министерства экологии и природопользования Подмосковья обсудят вопросы реализации имущественных прав пользования природными ресурсами.

Участниками мероприятия станут представители федеральных органов государственной власти: Росреестра, ФАС России, Минфина России, а также ТУ Росимущества в Московской области, министерства имущественных отношений Подмосковья.

Кроме того, свой взгляд на проблему вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот представит предпринимательское сообщество - комитет по вопросам в сфере государственных и муниципальных закупок Московского областного отделения «Опоры России» и Торгово-промышленная палата региона.

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