РИАМО - 25 мар. Возгорание ликвидировано в подземном паркинге, расположенном в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел по адресу: улица Архитектора Власова, дом 8.

«Принятыми мерами в 19:29 ликвидировано возгорание личных вещей и мебели на площади 6 кв. м. , в одном из помещений», - говорится в сообщении.

В результате возгорание никто не пострадал. Эвакуация жильцов из дома не потребовалась.