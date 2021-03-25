РИАМО - 25 мар. Раменская центральная районная больница получила 17 автомобилей для службы неотложной помощи, медработники будут использовать их для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы продолжаем закупать новый санитарный транспорт для наших медицинских организаций. Это позволяет участковым специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что новые автомобили для обслуживания пациентов в Раменском в ближайшее время будут запущены в работу. Им предстоит пройти процедуру оформления и регистрации.

Автомобили приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.