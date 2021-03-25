РИАМО - 25 мар. Московское областное УФАС России приняло и удовлетворило жалобу ООО «ДСК «ОМЕГА» на действия комиссии по осуществлению закупок в городском округе Лотошино при проведении электронного аукциона на выполнение работ по облицовке мемориальной стены памятника воинам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Нарушения произошли со стороны администрации городского округа Лотошино и муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Лотошино». Компанию «ДСК «ОМЕГА» неправомерно не допустили к участию в торгах, признав заявку несоответствующей требованиям аукциона.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ДСК «ОМЕГА» обоснованной», - сказали в пресс-службе.

Организаторы аукциона получили антимонопольное предписание об устранении допущенных нарушений. Оно обязательно для исполнения.