РИАМО - 25 мар. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поблагодарила руководителей религиозных и общественных организаций региона за постоянный диалог в целях укрепления межнациональных и межрелигиозных отношений.

В четверг Виртуозова открыла заседание консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области. Это первое подобное мероприятие в очном формате после ослабления антиковидных ограничений. На встрече стороны обсудили реализацию стратегии государственной национальной политики и задачи по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

«Московская область – многонациональный субъект, у нас в регионе проживает до 140 национальностей. Я хочу поблагодарить руководителей религиозных и общественных организаций за то, что в Подмосковье практически никогда не бывает конфликтов на национальной почве. Это исключительно благодаря нашему постоянному диалогу и взаимодействию друг с другом. В год пандемии все объединились и достойно прошли это испытание. Сейчас нам важна ваша помощь в дальнейшем разъяснении о необходимости вакцинации - сегодня это крайне важная задача», - сказала Виртуозова.

В настоящее время в Подмосковье насчитывается 117 национальных общественных объединений, в которых собрано 14 национальностей, проживающих в регионе.

«Именно в Подмосковье определяются новые формы взаимодействия во всех сферах жизни человека и сообщества. Эти новые вызовы возвращают людей к истокам», - сказал руководитель религиозной организации мусульман Пушкинского округа, член президиума Духовного управления мусульман Московской области Рамиль Фасхутдинов.

Руководитель Региональной еврейской национальной культурной автономии в Московской области Екатерина Иванова отметила, что за время пандемии удалось создать интересный контент для просвещения.

«Один из таких проектов - «100 вопросов священнику, имаму и раввину». Мы выпустили ролики, интересные для широкой аудитории. Важно показывать этнокультурное разнообразие Московской области и нашей страны», - сказала Иванова.

Виртуозова также сообщила, что после снятия антиковидных ограничений в этом году в муниципалитетах Московской области проведут мероприятия, посвященные этнокультурному развитию народов России и укреплению единства российской нации.