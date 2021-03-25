РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Молодежь городского округа Мытищи приняла участие в хакатоне на тему эковолонтерства, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в молодежном центре «Импульс» прошло мероприятие на тему «Экологическое волонтерство» в стиле командного соревнования - хакатона. На хакатонах специалисты из разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы.

«В 2018 году наш округ был признан №1 по раздельному сбору отходов во всей России. Мы граничим с национальным парком «Лосиный остров», у нас 6 водохранилищ. У нас очень много всего делается в области экологии, мы являемся признанными лидерами и всегда проявляем большое количество инициатив. Мы очень рады инициативным молодым людям в рядах эковолонтеров горокруга», - сказала представитель контрольного управления администрации муниципалитета Алина Жукова.

В рамках мероприятия были организованы команды, каждой из которых была представлена экологическая проблема, задача для ее решения. У каждой команды был свой куратор из гостей мероприятия, а результатом командной работы стали готовые идеи, проекты в области экологии.