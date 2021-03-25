РИАМО - 25 мар. Первая серия собственного сериала «Одноклассников» «Пять с плюсом» зрители увидят в четверг в 20:00 в эфире вечернего шоу соцсети «ОК на связи!», сообщает пресс-служба соцсетей.

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети «Одноклассники», которое состоится 26 марта. Сериал станет одним из центральных событий юбилея соцсети.

«Актеры и режиссер сериала расскажут пользователям подробности о процессе съемок, главных героях и об идее сериала. После премьеры первый эпизод будет доступен в официальной группе проекта», - говорится в сообщении.

Главная тема ситкома — взаимоотношения людей. В первой серии зрители увидят, как главные герои — молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — получают от родителей квартиру в Москве, но, чтобы накопить на свадьбу, решают сдать комнаты своим знакомым. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

«В сериале представлены очень яркие самобытные персонажи и сами актеры — это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев — это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом «Будда на диване» в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев в готовом продукте, который у нас получился», — отметила руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group Екатерина Сергеева.

Исполнитель главной роли Стаса Артем Цуканов рассказал, что это сериал, который понравится всем:

«Нельзя делить зрителя по определенным категориям, ведь бывают очень молодые взрослые и бывают очень старые молодые, поэтому все будет зависеть от того, насколько люди будут готовы воспринимать сюжет».

Особое внимание создатели сериала уделили плейлисту, в который вошли композиции современных молодых исполнителей, которые несут в себе идею «новой популярной музыки». Главным саундтреком сериала была выбрана песня «Магнит» московского музыкального проекта «ШЫША», также в плейлист вошли композиции группы «Папа», «хмыров», «Дайте Танк (!)» и многих других. Саунд продюсером сериала выступил музыкальный редактор и продюсер Сергей Мудрик.

«Одноклассники» стали первой соцсетью в России, которая представила собственный оригинальный сериал — «Пять с плюсом». Производство комедийного сериала стало новым шагом ОК в работе с собственным профессиональным контентом после успеха сразу нескольких шоу на платформе соцсети, включая вечернее шоу со звездами «ОК на связи!».