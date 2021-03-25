РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мар. Учебная лаборатория социологических исследований Технологического университета в Королеве по заказу администрации проводит исследование транспортной доступности в городе, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Это исследование является элементом проекта, выполняемого в рамках программы бизнес-школы Сколково, где учатся руководители органов муниципальной власти Подмосковья, в том числе Королева.

В вузе была организована работа фокус-групп из нескольких человек в возрасте от 19 до 25 лет, проживающих в разных районах Королева, для определения удовлетворенности молодых горожан транспортной системой наукограда и выявления предложений по ее совершенствованию.

В работе фокус-группы приняли участие заместители главы администрации Королева Павел Котов и Светлана Викулова, которые учатся в бизнес-школе Сколково. Они рассказали участникам встречи о планах по развитию в городе общественного транспорта, организации велосипедного движения и пешеходных зон.

Фокус-группа также обсудила время в пути и стоимость проезда, доступность транспорта, его удобство и безопасность. Отдельное внимание было уделено расширению системы велодорожек и велопарковок в городе.

По результатам анализа работы фокус-группы учебная лаборатория социологических исследований университета подготовит для администрации свои рекомендации по решению транспортных проблем в городе и развитию системы транспорта в целом.