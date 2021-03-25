РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. 12 паспортов гражданина РФ вручили подросткам в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение паспортов прошло в четверг в картинной галерее округа.

«Могу отметить и сказать, что вы - одни из тех счастливчиков, которые в такой обстановке получают паспорта. Хочу, чтобы вы запомнили этот момент. Этот заветный документ открывает вам новые возможности, а именно поступить в институт, устроиться на работу», - сказал замглавы администрации Люберец Михаил Криворучко.