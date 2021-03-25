РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи завели уголовное дело на местного жителя за умышленное повреждение чужого автомобиля, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от местной жительницы о повреждении автомобиля иностранного производства на улице 3-ей Парковой. Сумма материального ущерба составила более 40 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.