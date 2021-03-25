РИАМО - 25 мар. С момента запуска оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом пассажиры Подмосковья сэкономили 2,7 млрд рублей на стоимости проезда, сообщили в пресс-службе АО «Мострансавто».

Возможность такой оплаты появилась в марте 2018 года.

«При этом на 2021 год приходится 15% экономии от общей суммы. Всего за почти три месяца жители и гости Московской области зафиксировали вышеуказанным образом 20 млн поездок», - сказали в пресс-службе.

Ежедневно в рабочие дни оплатой проезда с банковского счета пользуются в среднем более 286 раз. Автобусы, на которых данный способ используется чаще всего: МАП № 10 г. Королев (почти 2,9 млн поездок), МАП № 8 г. Химки (около 2,4 млн раз) и МАП № 5 г. Подольск (свыше 2,1 млн).

Также оплата проезда совершается с помощью карт «Стрелка», «Тройка» и социальными картами. На эти способы приходится 97% транзакций с начала года.

Оплатить проезд с банковского счета можно на всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах. На городских маршрутах экономия по сравнению с покупкой одноразового проездного превышает 30%, а на пригородных и междугородних составляет 20 рублей за поездку.