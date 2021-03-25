РИАМО - 25 мар. В минувшем году, несмотря на антиковидные ограничения, в столичных театрах состоялось свыше 15 тыс. спектаклей, которые посетили порядка 3 млн человек, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

«Мы сыграли больше 15 тыс. спектаклей, на которые пустили около 3 млн зрителей, и 173 премьеры. То есть понятно, что результаты меньше, чем они могли бы быть. Кроме того, за это время очень активно развивался онлайн-сегмент», - сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в целом театры провели 4 тыс. онлайн-мероприятий с общим охватом аудитории более 40 млн человек.​ Кроме того, в онлайн-формате пройдут некоторые мероприятия, запланированные в рамках «Ночи театров».

В рамках акции «Ночь театров» в Москве состоятся более 170 мероприятий в онлайн- и офлайн‑формате. Организаторы рассчитывают, что в офлайн-формате участниками акции станут около 20 тыс. человек. Акция пройдет с 27 на 28 марта.

Из-за распространения коронавируса театры в Москве вынуждены были закрыться в марте 2020 года. С 1 августа запрет на работу театров был снят. В настоящее время наполняемость столичных театров не должна превышать 50% от общей вместимости зала.

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