РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Художественному руководителю хоровой школы «Алые паруса» Елене Володиной присвоили звание «Почетный гражданин горокруга Красногорск», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Соответствующее решение приняли окружные парламентарии на заседании совета депутатов в четверг.

Володина более 20 лет является художественным руководителем «Алых парусов», главного концертного и других хоров школы.

Воспитанники музыкальной школы регулярно становятся лауреатами международных, всероссийских, областных, межзональных конкурсов и фестивалей в различных номинациях.