РИАМО - 25 мар. Возгорание произошло в подземном паркинге, расположенном в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В 18:47 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Архитектора Власова, дом 8.

«По прибытию пожарных расчетов происходило возгорание в одном из помещений подземного паркинга жилого дома», - говорится в сообщении.

В 19:12 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.