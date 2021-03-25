РИАМО - 25 мар. Семь станций Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшие годы ждет расширение, на них появятся новые вестибюли, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вестибюли некоторых станций уже сейчас загружены больше, чем на 100%. Чтобы ваши поездки становились только комфортнее, семь станций МЦК в ближайшие несколько лет ждет расширение», - говорится в сообщении.

В этом году откроют новые вестибюли на двух станциях МЦК «ЗИЛ» и «Локомотив». Также в текущем году подготовят проекты дополнительных вестибюлей и переходов еще для пяти станций «Деловой центр», «Ростокино», «Верхние Котлы», «Крымская» и «Хорошево».

Дополнительные выходы помогут распределить потоки пассажиров.

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