РИАМО - 25 мар. На 130 социально-значимых объектах в 2020 году были установлены дополнительные средства антитеррористической безопасности на общую сумму 94,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Работы провели в рамках областной госпрограммы «Безопасность Подмосковья».

«В результате совместной работы аппарата Антитеррористической комиссии Московской области и постоянно действующих рабочих групп удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора – обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств», - отмечается в сообщении.

Все договоры на услуги охраны на этот год заключались с использованием технологии «Умный контракт» и на основании типового техзадания с дополнительными требованиями к охранным предприятиям, в которые входит этот запрет на субподряд и регистрация обособленного подразделения по месту оказания услуг.

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