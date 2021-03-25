РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Глава Балашихи Сергей Юров в четверг посетил компанию «Минимально инвазивные технологии» (МИТ) на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный, которая специализируется на производстве медицинских изделий для проведения операций под контролем ультразвука, рентгенотелевидения и эндоскопии, узнал о новых разработках предприятия и обсудил перспективы сотрудничества, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Юров встретился с генеральным директором компании «МИТ» Юрием Андреевым, который рассказал ему о продукции предприятия и новых разработках, над которыми сейчас трудятся местные специалисты. Многие их изделия предназначены для оказания скорой помощи, используются в экстренной хирургии, урологии, хирургической гепатологии, есть ряд онкозаболеваний, которые помогает победить продукция данной компании.

«Когда пройдет апробация хирургами наших новых разработок, мы будем просить администрацию оказать помощь в приобретении оборудования, которое позволит повысить качество наших изделий - сделать их более стойкими к отложению солей при длительном нахождении внутри организма», - сказал Андреев.

В настоящее время предприятие производит около 7 тысяч наименований продукции и планирует расширять производство. Сейчас компания готовится к открытию филиалов производства на Кубе и в Беларуси. Она сотрудничает с министерствами здравоохранения этих государств.

«МИТ» занимается производством медицинских инструментов с 1995 года. Предприятие тесно сотрудничает с ведущими медицинскими организациями РФ, такими как НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Медицинский центр МГУ имени М.В. Ломоносова, Российский онкологический центр имени Н.Н. Блохина. Сейчас здесь работают 60 человек.