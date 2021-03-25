РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Более 400 объектов и порядка 1,5 тыс квартир и мест хранения имущества граждан в городском округе Люберцы находятся под охраной техсредств Росгвардии, сообщает Люберецкое ОВО, филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области».

В Люберцах охрану общественной безопасности осуществляют более 200 росгвардейцев, ежедневно выставляются круглосуточные патрули для охраны объектов различных форм собственности.

27 марта – день рождения Росгвардии. Ей исполняется 210 лет. Счет идет от 27 марта 1811 года – от издания императором Александром I указа о пополнении за счет штатных рот, переданных еще в январе того же года «из гражданского в военное начальство», гарнизонных батальонов, которые стали именоваться «губернскими батальонами».

Коллег, сослуживцев, всех, кто причастен к деятельности службы, Люберецкий отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области поздравляет с наступающим праздником.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ – это официальное наименование крупной государственной военной организации, которая доблестно выполняет возложенные на нее задачи, обеспечивая государственную и общественную безопасность, защищая права и свободы человека и гражданина.