РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Полицейские в городском округе Мытищи задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть 1-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от местного жителя о том, что он перевел денежные средства знакомому за оказание услуг по ремонту своего мобильного телефона, но исполнитель своих обязательств не выполнил. Сумма ущерба составила 8 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель. Денежные средства возвращены заявителю.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.