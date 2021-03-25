РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске потушили пожар в нежилом помещении на проспекте Ленина, погибших и пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В четверг около 18:00 жители округа заметили столб черного дыма недалеко от моста через реку Пахру. Горело нежилое строение на проспекте Ленина.

Приезжали четыре автоцистерны, пожар тушили 17 человек. Возгорание оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.