РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Четыре медали завоевали люберецкие спортсмены на Открытом турнире по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Турнир прошел в Москве 24 марта, в нем поучаствовали порядка 150 спортсменов из Москвы и Московской области.

«На соревнованиях по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Бориса Гуревича юные воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали четыре медали. Поздравляю спортсменов и тренера Сергея Жиленкова с отличным результатом!» – отметил Ружицкий.

Золотую медаль турнира выиграл Роман Рябуха (весовая категория 100 кг), серебро у Алексея Козина (весовая категория 32 кг). Бронзовые медали завоевали Жолдш Исаков (весовая категория 68 кг) и Вадим Буга (весовая категория 75 кг).