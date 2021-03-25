РИАМО - 25 мар. Порядка 200 мероприятий проведут в Москве в рамках акции «Ночь театров», они предусмотрены для зрителей с разным уровнем знаний театрального искусства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«Это около 200 различных, самых разных событий. Среди них есть, в том числе, события для высокопрофессиональной аудитории, но и для тех людей, которые только знакомятся с театром», - сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что к акции «Ночь театров» присоединились не только новые культурные учреждения, но и библиотеки, 26 музеев, культурные центры, дома культуры и другие организации.​

Традиционная ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта. В рамках культурного мероприятия гости смогут посетить спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. В акции примут участие более 130 учреждений.

27 марта в 21:00 двери московских театров будут открыты для зрителей. В детский театрах акция начнется в 17:00.

Закулисье Театра Образцова: как оживают куклы и рождается «магия»>>