РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске в апреле пройдут традиционные масштабные субботники, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В период межсезонья традиционно коммунальные службы мобилизуют все силы для наведения порядка после зимы. В рамках месячника по благоустройству в 2021 году запланировано проведение муниципальных субботников на дворовых и общественных территориях - 3 апреля, 10 апреля, 17 апреля, а также общеобластного субботника - 24 апреля.

На субботники приглашаются все желающие сделать городской округ и Подмосковье чище.