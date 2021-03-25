РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. В этом году в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в городском округе Котельники установят две современные детские игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадки появятся у дома 19 по улице Кузьминской, а также у дома 4 на 3-ем Покровском проезде.

Кроме того, в округе комплексно благоустроят четыре двора. Два из них расположены в микрорайоне Силикат, по одному на улице Новой и в микрорайоне Ковровый. На данный момент прорабатывается вопрос еще по трем территориям.

Комплексное благоустройство дворов включает в себя установку детских площадок, ремонт внутриквартальных проездов, освещение и другие виды работ.