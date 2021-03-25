РИАМО - 25 мар. На деревьях в Московском регионе начали набухать почки, скоро в столице и Подмосковье могут распуститься подснежники, сообщает РИА Новости.

«В Подмосковье начали набухать почки, вегетация начинает пробуждаться. Не могу сказать, что бурно, но это первый щелчок», - сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня в Москве минимальная температура минус 1,4 градуса, а максимальная плюс 10,7. Среднесуточные показатели получаются около плюс 5 градусов. По словам Тишковца, это близко к фенологическому состоянию растений, когда они начинают пробуждаться.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова считает, что благодаря такой погоде в ближайшее время в столице появятся подснежники.

«Поскольку сейчас теплая погода, не исключено, что и в Подмосковье могут появиться», - сказала Позднякова.

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