РИАМО - 25 мар. Столичный Дептранс в своем Telegram-канале опубликовал фотографии будущей станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии московского метро.

Судя по фото, дизайн станции выполнен в черно-оранжевых тонах. Пол выложен из бело-черной плитки, а в стенах присутствует вкрапление оранжевого цвета.

Станция «Воронцовская» Большого кольца метро заработает уже в этом году. Благодаря ей у 350 тыс жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок.

Калужско-Рижская ветка после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%. Сейчас участок Калужско-Рижской линии закрыт из-за строительства станции «Воронцовская».

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