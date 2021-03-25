РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Спортсменки из Котельников заняли призовые места на Всероссийском соревновании по конкуру, сообщает пресс-служба администрации округа.

В КСК «Измайлово» в Москве прошел первый день Всероссийских соревнований по конкуру, в котором принимали участие самые юные спортсмены. От городского округа Котельники выступали две спортсменки: Ева Смирнова и Полина Конверская.

По итогам соревнований первое место завоевала Смирнова. Она прошла маршрут Baby boom в старшей группе. Третью ступень почета заняла Конверская за прохождение маршрута «В две фазы».

Спортсменкам пожелали не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым победам.