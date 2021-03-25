РИАМО - 25 мар. Загруженность дорог столицы вечером в четверг составила 9 баллов из 10 возможных, особенно сильные пробки отмечаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

НА МКАД сильные заторы наблюдаются на юго-востоке, востоке, севере и юго-западе. Очень сильно перегружены транспортом ТТК и Садовое кольцо.

В центре города заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы. Также сильные пробки на улицах около Гостиного двора, станций метро «Лубянка», «Александровский сад», на Бульварном кольце.

К 20 часам прогнозируется снижение загруженности дорог до 7 баллов, к 21 часу – до 4. Свободными улицы станут после 22 часов.