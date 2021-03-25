РИАМО - 25 мар. Пожарные потушили возгорание в административном здании на юго-западе столицы, его площадь составила 30 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Вавилова, дом 65А, поступила в 17:26. До прибытия пожарных здание покинули около 50 человек.

«Площадь возгорания оргтехники и обшивки стен в офисном помещении составила 30 кв. метров», - говорится в сообщении.

Пожарные потушили возгорание в 18:30. Пострадавших в данном ЧП нет.