РИАМО - 25 мар. Следователи возбудили уголовное дело в отношении отношении 33-летнего жителя Коломны, подозреваемого в экстремизме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что с августа по февраль прошлого года подозреваемый размещал на своей странице в соцсети публикации с призывом к насилию.

«(Размещал - ред.) видеозаписи, изображения и текстовые публикации, содержащие совокупность психологических и лингвистических призывов к насилию по отношению к лицам по национальному и религиозному признакам, при этом достоверно зная, что на его страницу в свободном доступе могут заходить пользователи социальной сети», - говорится в сообщении.

Исследование психолого-лингвистической судебной экспертизы показало, что изображения, видеоматериалы и текстовые публикации, размещенные на странице, содержат призывы к возбуждению ненависти и вражды по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.