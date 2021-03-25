РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Сотрудников сферы культуры Люберец наградили почетными грамотами и поздравили с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в ДК прошел праздничный концерт.

«От имени главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого поздравляю вас с этим событием. Уже как два года культура городского округа занимает лидирующие позиции. Наш ДК в России занимает 7 место. Наша культура, как показал 2020 год, может работать как онлайн, так и оффлайн. Это огромное достижение», - сказал замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

Работникам культуры вручили почетные грамоты министерства культуры Московской области, главы округа и знаки отличия.