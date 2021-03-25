РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жителям Подольска во время продажи товаров через площадку «Авито» и в соцсети «ВКонтакте» мошенники присылают ссылки, через которые списывают деньги с банковских карт, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник полиции.

В Подольске растет количество пострадавших, обманутых мошенниками во время продажи вещей и товаров через «Авито» и «ВКонтакте». Продавцам звонят мошенники и предлагают совершить безопасную сделку через личный кабинет. В мессенджере WhatsApp направляют ссылку, по которой потерпевший вводит данные своей карты и ожидает, что ему перечислят деньги за товар. Продавцу поступает СМС-сообщение, он подтверждает действие, думая, что средства ему поступят на счет, но на самом деле в этот момент у него списывают деньги.

Потерпевший сообщает покупателю, что деньги списали. Ему отвечают, что произошла ошибка, просят еще и еще раз повторить операцию, и деньги списывают неоднократно.

Вернуть списанные таким образом деньги проблематично. Получатели средств в течение одного часа могут совершить десяток операций по переводу денег на другие счета и потом их путь отследить практически невозможно.