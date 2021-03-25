РИАМО - 25 мар. Ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что собаку в начале весны нужно обрабатывать от клещей, поскольку они способны вызвать пироплазмоз, сообщает aif.ru.

«Это заболевание, которое переносят иксодовые клещи. Животное становится вялым, быстро утомляется, отказывается от еды, у него повышается температура, заболевание поражает печень и почки. Пироплазмоз может поражать и кошек, но у них эта болезнь встречается достаточно редко, в основном в группе риска находятся именно собаки», - говорится в сообщении.



Ветеринар напомнила, что существуют как комплексные препараты от внешних и внутренних паразитов (например, от клещей, блох и глистов), так и отдельные, от определенных паразитов.

Их можно купить в виде капель на холку (это единственное место, откуда животное не сможет слизать лекарство), либо в форме таблеток. Перед покупкой следует учесть вес и возраст собаки.

«Сейчас все препараты комплексные, даже от блох и клещей есть таблетки, как и от глистов. Есть препараты от внешних и внутренних паразитов — обработка на холку, — а есть то же самое в таблетках. Поэтому каждый хозяин животного выбирает то, что ему удобнее», — поясняет Сиротина.