РИАМО - 25 мар. Представители национально-культурных автономий Московской области сошлись во мнении о важности межрелигиозного согласия и дальнейшего развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

В Доме правительства Московской области состоялось заседание консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Подмосковье. В рамках мероприятия обсуждались вопросы межнационального и межконфессионального взаимодействия.

«Основной посыл консультативного совета и сегодняшнего заседания – это, естественно, объединение и возможность максимально эффективной работы на территории Московской области. Те проекты, о которых сегодня говорилось, очень важны. Это проекты межрелигиозного согласия, которые мы сейчас очень активно пропагандируем. Очень важно показывать культурное разнообразие нашей страны и, естественно, Московской области», - сказала руководитель Региональной еврейской национально-культурной автономии Московской области Екатерина Иванова.

Член президиума Духовного управления мусульман Московской области, председатель местной религиозной организации мусульман Пушкинского городского округа Рамиль Фасхутдинов отметил, что подмосковное правительство играет важную роль в поддержании диалога между людьми разных национальностей и религий.

«На сегодняшний день в Духовное управление мусульман Московской области входит более 50 мусульманских общин. Хочу сказать, что Духовное управление мусульман ведет очень большую работу по вопросу межнациональных, межконфессиональных отношений. Идет очень конструктивный диалог и с представителями других конфессий», - отметил Фасхутдинов.

Раввин местной иудейской религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Мытищи» Иван Косенко подчеркнул, что совместные заседания позволят сторонам объединить усилия в целях развития региона.

«Заседание прошло великолепно, потому что очень приятно за столь долгий период увидеть всех воочию. Плюс ко всему заседание было очень конструктивным, были подняты вопросы, которые требуют взаимодействия, вопросы, которые мы можем решить совместно и направить усилия на пользу жителей Московской области», - сказал Косенко.​