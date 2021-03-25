РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В регистрационно-экзаменационном отделении Люберецкой ГИБДД и отделениях МФЦ в рамках реализации социального раунда «Маленький пассажир - большая ответственность» госавтоинспекторы провели мастер-классы по правилам перевозки детей в автокресле, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия посетителям напомнили, что до 7 лет необходимо перевозить ребенка в сертифицированном детском удерживающем устройстве. Дети старше 7 лет могут следовать в транспорте в качестве пассажиров с использованием штатного ремня безопасности.

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, что ребенок должен не только ехать в детском удерживающем устройстве, но и быть пристегнутым ремнями безопасности.

Все участники тематических мастер-классов получили от полицейских специально разработанные иллюстрированные листовки и буклеты с рекомендациями по обеспечению безопасности детей-пассажиров.