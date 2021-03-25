РИАМО - 25 мар. В Подмосковье утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на апрель 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля с 10:00 до 14:00. Предварительно записаться на консультацию можно по телефону: 8(498)602-31-13.

Консультации для жителей Подмосковья проходят по адресу: Москва, Садовой-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.