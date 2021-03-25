РИАМО - 25 мар. Температура воздуха в Москве в четверг достигала плюс 11,7 градуса, что сделало этот день самым теплым в столице с начала 2021 года, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До этого теплее всего в текущем году было 2 марта, когда температура составила плюс 5,4 градуса.

«Можно смело сказать, что четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве, температура воздуха составила 10,8 градуса. Кроме того, в районе отеля «Балчуг» было зафиксировано 11,7 градуса тепла», - сказал Тишковец.

Ранее он сообщил, что в Московский регион пришла метеорологическая весна. Температура воздуха в четверг примерно на 7 градусов выше положенной климатической нормы.

Синоптики ранее отмечали, что жителей столичного региона в этом году ожидает аномально теплый апрель.