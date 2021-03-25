РИАМО - 25 мар. Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает ТАСС.

Из Москвы пять раз в неделю будет выполняться рейс во Франкфурт-на-Майне и столько же раз в неделю в Берлин.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)», - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в неделю на Кубу, а также в Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ. Авиасообщение было прервано весной прошлого года из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.