РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске женщина перевела мошенникам 4 млн рублей, для этих целей она взяла несколько кредитов и заложила квартиру, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник полиции.

Жительнице Подольска позвонили лжесотрудники банка и напугали, что на нее оформили заявку на получение кредита в «Альфа-банке». Они внушили ей, что нужно пойти в банк, оформить новую заявку на кредит, чтобы перебить старую, получить деньги и перевести их на якобы безопасный счет. Они пообещали ей таким образом отследить нечестных сотрудников банка, которые оформляют кредиты без ведома людей. Иначе мнимые мошенники отследят ее деньги, так как они уже помечены, и ничего нельзя будет сделать.

Женщина взяла в трех кредитных учреждениях - «Альфа-банке», Сбербанке, ВТБ - в кредит 1,5 млн рублей, добавила к ним 1 млн рублей своих сбережений, заложила свою квартиру и перевела на счет мошенников 4 млн рублей.

Ее проинструктировали, что в банке при получении денег нужно сказать, что она берет их для родственников, на ремонт или покупку автомобиля. Предупредили, что нельзя никому говорить о звонке, так как все сотрудники банка связаны с мошенниками.

Деньги женщина перечислила через терминал банкомата «Тинькофф Банк», который не выдает чеки. Счет пострадавшая не записала и не запомнила, так как его продиктовали в момент совершения операции.

В кредитных организациях нет понятия «безопасный счет». Сотрудники банка, полиции, Следственного комитета, ФСБ России не сообщают, что карта заблокирована, по ней проводят сомнительные операции, мероприятия по выявлению противоправных действий сотрудниками банка, и не просят помочь или обезопасить себя переводом денег. Они не имеют права узнавать персональные данные банковской карты и расчетного счета.

Если кому-то позвонили и предложили обезопасить деньги на счете, не нужно переводить денежные средства и оформлять кредит. Лучше бросить трубку и перезвонить сотруднику банка по номеру на банковской карте. Также нужно сообщить информацию в территориальный отдел УМВД России по Подольску по номерам 02, 102, 112, телефону дежурной части: 8(496)763-02-63.