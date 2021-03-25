РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Более 17 тысяч жителей подмосковного Подольска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

По данным на 24 марта, 17 362 человека в городском округе Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе получили вакцину 4816 человек старше 60 лет.

Пройти вакцинацию может любой желающий, кому исполнилось 18 лет. В том числе и жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения. Препарат также не вводится, если у человека высокая температура.

Помимо этого, в пунктах вакцинации округа могут сделать прививку от коронавирусной инфекции горожане, имеющие вид на жительство на территории РФ, имеющие разрешение на временное пребывание на территории РФ и официально трудоустроенные на территории РФ (имеющие патент), при наличии СНИЛС, паспорта с переводом.

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25 МАРТА

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.