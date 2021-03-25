РИАМО - 25 мар. Загруженность московских дорог составляет 8 баллов из 10 возможных, к 18 часам прогнозируется снижение до 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время наиболее сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце в Таганском районе, где произошло ДТП. Также стоят в пробках Котельническая и Серебряническая набережные, Яузский бульвар и северо-запад Садового кольца.

На Третьем транспортном кольце затруднения наблюдаются по всей магистрали. Пробки на МКАД отмечаются на пересечении с Рязанским, Новоегорьевским, Киевским и Волоколамским шоссе.

По прогнозу сервиса, к 19:00 в городе снова ожидаются 8-балльные пробки, а к 20:00 плотность движения должна снизиться до 6 баллов.