РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи через электронный аукцион можно купить машино-места в паркинге на улице Стрелковой, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитетом совместно с администрацией Мытищ объявлены аукционы по продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности округа.

«Машино-места, общей площадью 18,6 кв м расположены на минус 2 этаже по адресу: улица Стрелковая, дом №8, места №№112 и 113. ​Машино-места юридически и фактически свободны и не заняты правами третьих лиц, договоры аренды и безвозмездного пользования не заключены. Паркинг расположен в густонаселенном микрорайоне», - говорится в сообщении.

Цена продажи каждого машино-места стартует от 321 667 рублей.​ Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 апреля. Аукционы пройдут на Электронной торговой площадке 28 апреля. Номера процедур 46403; 46404.

​Более подробную информацию о выставленных на торги объектах недвижимости и земельных участках можно найти на Едином портале торгов Московской области.