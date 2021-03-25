РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. В подмосковном Красногорске за два года детей приняли четыре новых дошкольных образовательных учреждения и три школы, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг отчиталась перед жителями и депутатами муниципалитета о проделанной работе. Затем она досрочно сложила полномочия главы в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Временно исполняющим полномочия главы горокруга решением совета депутатов назначен Алексей Спасский.

«За два года сеть дошкольных образовательных учреждений выросла на четыре учреждения на 735 мест совокупно. Мы открыли три новые школы на 2018 мест. Новые объекты введены в Путилкове, Изумрудных холмах, Павшинской пойме, Губайлове», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в 2021 году в Красногорске уже открыли два новых детских сада на 310 мест. Кроме того, в 2021-2022 годах в планах ввод пяти детских садов на 1827 мест и трех школ на 2,2 тыс мест.

Новые объекты построят в Нахабине, Опалихе, Ильинском, Путилкове, Изумрудных холмах и поселке Новый.

«Строительство детских садов и школ традиционно является главной задачей для администрации любого формата, для любого руководителя округа. Это очень востребовано, у нас самый динамично растущий округ в России», - подчеркнула Хаймурзина.