РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Житель подмосковного Подольска в состоянии алкогольного опьянения перевел 38 тыс рублей мошенникам с сайта знакомств за приезд проституток, но так и не получил секс-услуги и обратился в правоохранительные органы за возвратом средств, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник полиции.

Мошенники часто размещают объявления о предоставлении интимных услуг на популярных сайтах знакомств Tinder и Mamba. Предлагают по телефону сделать 100% предоплату на счет карты или номер телефона. После этого могут предложить оплатить еще некоторую сумму под разными предлогами, например, за аренду квартиры.

Недавно потерпевшим стал житель Подольска. В состоянии алкогольного опьянения он всю ночь звонил мошенникам и заказывал проституток. Его просили сделать предоплату тех или иных услуг. В итоге он перевел 38 тыс рублей. Утром он протрезвел и спросил, почему к нему никто не приехал, а также потребовал вернуть деньги. Ему предложили перевести еще 5 тыс рублей, чтобы вернули ранее переведенную сумму. Он отказался и обратился в полицию.