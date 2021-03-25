РИАМО - 25 мар. Участник ВОВ, член совета старейшин Московского городского совета ветеранов Василий Гаврилович Пронин сделал прививку от Covid-19, вакцинировался ветеран в свой 96-й день рождения, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

«Я призываю людей старшего поколения не бояться вакцинироваться и понять, что только так мы сможем сохранить себя и здоровье окружающих», – сказал Пронин.

Он добавил, что в 96-й день рождения ему ввели первый компонент вакцины.

В Москве проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Москвичи могут сделать прививку в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах.

В мегаполисе в рамках экспериментального исследования будут брать плазму для лечения Covid-пациентов от привитых горожан. В нем будут участвовать несколько сотен доноров и 120 реципиентов, которые получат такую плазму.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.