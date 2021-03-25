РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска посещают детсады и рассказывают о принципах действия ремней безопасности, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках активной фазы социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир - большая ответственность» автоинспекторы отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск посещают дошкольные образовательные учреждения для проведения познавательных занятий для самых маленьких участников дорожного движения.

Дети вместе с автоинспекторами изучают принцип действия ремней безопасности и детских удерживающих устройств, правильность их подбора по росту и весу ребенка и использования в транспортном средстве.