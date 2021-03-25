РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. В подмосковном Красногорске за последние два года в вдвое сократилось количество проблемных объектов жилищного строительства, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг отчиталась перед жителями и депутатами муниципалитета о проделанной работе. Затем она досрочно сложила полномочия главы в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Временно исполняющим полномочия главы горокруга решением совета депутатов назначен Алексей Спасский.

«За последние два года мы многое сделали. Более чем в два раза сократилось количество проблемных объектов. По итогам двух лет 6 663 семьи получили квартиры. Достроен 31 дом», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что решение проблем обманутых дольщиков требует системной работы на региональном уровне и с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«В 2021 году планируется завершение строительства еще 25 многоквартирных домов», – добавила Хаймурзина.